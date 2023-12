Ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland definitiv ein solches Ökosystem brauchen, in dem wir Innovationen in der Gründerszene, vor allem in Kombination mit KI, fördern. Es ist ein tolles Zeichen, dass wir uns hierbei nicht nur auf die Politik verlassen, sondern es proaktive Unternehmer:innen gibt, die die Entwicklung eines solch technologiefreundlichen Umfelds vorantreiben. Viel zu lange haben wir uns auf alten Systemen, dem „Made in Germany”-Qualitätssiegel ausgeruht und sind nun dabei, den Anschluss am internationalen Wettbewerb zu verpassen. Wie schaffen wir es also, wieder mehr Top-Talente zu fördern und uns weiterhin als innovative Wirtschaftsnation zu positionieren?