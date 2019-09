Dienstreisen Taugt der Nachtzug als Alternative zum Flieger? Ein Erfahrungsbericht

Ich erwache erst wieder, als Stunden später völlige Stille herrscht. Ein Blick aufs Handy verrät mir, dass wir in Nürnberg sind. Gut eine Stunde hält der Zug hier, wird auseinander und neu zusammengekuppelt mit einem zweiten Zug, der aus Hamburg kommt und ebenfalls je zur Hälfte dann nach Wien und nach Innsbruck fährt. Doch so lange dauert das Rangieren nicht. Die Bahn gönnt den Reisenden schlicht eine etwas längere Nachtruhe. Was würde es denn nützen, schon um 5:45 in München anzukommen, wenn kurz nach 7 Uhr auch früh genug ist.



Ich weiß das zu schätzen und will mich gerade wieder zum Schlafen auf die Seite drehen, als ich aus den Tiefen unter mir, leise aber anhaltend sonores Schnarchen höre. Das brauche ich jetzt ganz sicher nicht. Und während ich noch darüber nachdenke, dass ich einmal eine halbe Nacht in einem Hotel wach gelegen habe, weil das Atemrasseln eines anderen Hotelgastes sogar durch die Zimmerwand zu hören war, fällt mir ein, dass ein Satz Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung in meiner Tasche steckt.