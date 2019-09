Dienstreisen Taugt der Nachtzug als Alternative zum Flieger? Ein Erfahrungsbericht

Also stehe ich am Mittwoch der vergangenen Woche abends am Düsseldorfer Bahnhof und probiere etwas ganz anderes aus. Es ist kurz vor 21 Uhr und vor mir wartet an Gleis 20, in elegantem Dunkelblau lackiert, der Nightjet 421. Ein Nachtzug, der mich im Liegewagen – idealerweise entspannt schlummernd – in rund zehn Stunden Nachtfahrt zum Münchener Hauptbahnhof bringen soll. Ankunft 7:09 Uhr.



Mein Reisegepäck hatte ich am Mittwochmorgen bereits ins Büro mitgenommen, um abends direkt zum Bahnhof zu fahren. Denn erst noch einmal nach Hause zu fahren und von dort aufzubrechen, wäre zeitlich und organisatorisch keine Alternative gewesen. Um von dort aus rechtzeitig nach München zu kommen, hätte ich kurz vor 23 Uhr abfahren und in der Nacht drei Mal umsteigen müssen, um gegen 7:30 in München anzukommen.

Dass die Fahrkarte Dank BahnCard mit 130 Euro nur ein knappes Drittel des Tickets für den einzig zeitlich passenden Flieger gekostet hätte, machte die Bahnfahrt mit vier unterschiedlichen Zügen auch nicht attraktiver. Und auch für den Frühflug hätte ich gegen 4:30 aufstehen müssen, um rechtzeitig am Flughafen und dann auch früh genug in München zu sein.