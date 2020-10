Digitale Einarbeitung So wird der Jobstart im Homeoffice ein Erfolg

Wer im Homeoffice virtuell eine Stelle antritt, hat mitunter bald das Gefühl, dass die neue Firma tatsächlich nur eine Simulation ist. All die Kollegen, nur als Buchstabenkürzel und Videoschnipsel auf dem Bildschirm.



Derzeit werden viele neu eingestellte Mitarbeiter dieser Erfahrung ausgesetzt, die Pandemie macht es erforderlich. Und so wird es für Unternehmen immer wichtiger, sich Konzepte zu überlegen, um aus der ungünstigen Situation das Beste zu machen. Denn ein misslungener Jobstart kann nach Ansicht des Psychologen Dieter Frey die gesamte Zeit bei der Firma überschatten. Wie gut es in einem Job geht und wie gut wir ihn machen, steht und fällt mit der Qualität der Einarbeitung, findet der Leiter des Zentrums für Personalführung und -management an der Ludwig-Maximilians-Universität München (CLPM). Laufe die Einarbeitung schlecht, sei es fast, „als wenn man ein Haus baut und an den Grundmauern spart“.