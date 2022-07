Digitale Terminorganisation Gemeinsame Kalender im Büro – nützliches Tool oder subtiles Druckmittel?

„Montag um 13 Uhr hast Du doch noch Zeit“, erklärt die Nachhaltigkeitsmanagerin am Nachbartisch ihrem Gegenüber auf dem Computerbildschirm. „Ach nee, dann ist Franca schon im Urlaub.“ Solche Sätze gehören inzwischen zum alltäglichen Austausch im Büro. Kolleginnen, die vollen Zugriff auf die digitalen Kalender ihrer Kollegen haben – und andersherum. In der Pandemie, wo formelle Absprachen notgedrungen häufiger, aber auch komplizierter wurden, hat sich das durchgesetzt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wer nicht mit dem Team in einem Gebäude, geschweige denn in einem Raum sitzt, weiß trotzdem jederzeit, woran die anderen arbeiten, ob sie gerade beschäftigt sind. Einblicke, die man sonst nur auf der Tonspur im Büro mitkriegen würde.