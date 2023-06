Dinge gleichzeitig erledigen Warum Multitasking Quatsch ist

In einer Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes gab fast die Hälfte der Befragten an, die Anforderungen im Arbeitsalltag durch Multitasking – das gleichzeitige Ausführen mehrerer Prozesse also – seien gewachsen. Die Flut an Informationen und Daten machten es Menschen zunehmend schwer, Unwichtiges von Wichtigem zu trennen – und zu ignorieren, sagt der US-Ökonom und Datenwissenschaftler Seth Stephens-Davidowitz. Die schiere Menge an Internetrecherchen, Nachrichtenmeldungen und Kommentaren von Kollegen oder auch Freunden während der Arbeitszeit überforderten das Gehirn häufig. In einer Studie des US-Softwarekonzerns Oracle, über die die WirtschaftsWoche exklusiv berichtete, gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, mehr als einmal am Tag nicht zu wissen, welche Entscheidung sie treffen sollen.