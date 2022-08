Diversität dank Homeoffice Mehr Freiheit, mehr Gleichheit

Der Facebook-Mutterkonzern Meta etwa hat kürzlich bekannt gegeben, seine selbst gesteckten Diversitätsziele für 2024 bereits in diesem Jahr erreicht zu haben. Grund: die verstärkte Möglichkeit zum ortsunabhängigen Arbeiten. „Zum ersten Mal stellen wir Personen ein, die vollständig aus der Ferne arbeiten können, auch an Orten, an denen wir keine Büros haben“, sagt Maxine Williams, Chief Diversity Officer von Meta. „Das erhöht die Vielfalt in den Kandidatenpools." Das Silicon Valley sei etwa noch nie ein Ort gewesen, an dem besonders viele Schwarze gelebt hätten, sagte sie in einem Interview. Seit 2019 hat Meta laut seinem jährlich erscheinenden Diversity-Bericht die Anzahl der schwarzen und spanischstämmigen Mitarbeiter in den USA verdoppelt, ebenso weltweit die Zahl von Mitarbeiterinnen. Auch würden andere unterrepräsentierte Gruppen, wie Veteranen, Menschen mit Behinderungen oder Personen aus der LGBTQ-Community häufiger Wert darauf legen von überall zu arbeiten.

