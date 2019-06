Die Frage nach einem Dresscode ist wie so oft mal wieder eine Frage der Zielsetzung. Was wollen wir mit dem, was wir an Erwartungen, Regeln und Vorschriften an andere rausgeben, erreichen?



Und hart entlang dieser Frage würde ich an Ihrer Stelle alles zum Thema Dresscode in Ihrem Unternehmen entscheiden. Also, was wollen Sie?



- Maximales Wohlfühlambiente bei der Arbeit? Erlauben Sie im Hochsommer kurze, luftige Kleidung.

- Kunden beeindrucken? Dann analysieren Sie, wie Sie das angestrebte Image Ihres Unternehmens mit passend gekleideten Mitarbeitern unterstreichen können (Apple Stores: einheitliche T-Shirts, Anlageberatung: Anzug und Krawatte – oder vielleicht doch mal ein hoch geschlossenes Poloshirt?)

- Dass Ihre Mitarbeiter auf den ersten Blick als die Ihren erkennbar sind? Wie beim Bordpersonal im Flugzeug und im Zug.

- Das Zusammengehörigkeitsgefühl durch einheitliche Kleidung unterstreichen? Keine Extrawürste mit Wildleder-Birkenstocks zwischen auf Hochglanz gewienerten Budapestern.