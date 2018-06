Diese Regel hat Essie Kramer glücklicherweise beherzigt. Die Studentin an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim hat sich für ein Praktikum beim hippen Schmuckdesigner Eddie Borgo in New York beworben. Vor dem Kleiderschrank hatte sie lange überlegt: Sie wollte die Marke repräsentieren, ohne dabei ihre Persönlichkeit zu verstecken. „Ich bin ein lässiger Typ und habe deshalb einen weit geschnittenen Blazer und eine Marlenehose getragen“, so die Studentin.