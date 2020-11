Dresscode im Büro „Logos bergen Diskussions-Potenzial“

Das gilt allerdings nicht für viele Produkte der letzten Zeit, die lediglich über den groß aufgedruckten Markennamen als Luxusartikel zu erkennen sind.

Bei der sogenannten Logomania wird leider letztlich sehr viel auf die Oberfläche reduziert. Das ist das Gefährliche an Logos. Jedes Logo ist ein Versprechen für Qualität, eine gewisse Haltung oder einen Lifestyle. Aber dieses Versprechen will gehalten werden. Das ist kaum der Fall, wenn das T-Shirt mit der großen, plakativen Werbebotschaft unter nicht so schönen Arbeitsbedingungen entstanden ist.



Sollte man über die Wahl solcher Kleidungsstücke und Accessoires im Büro also besonders sorgfältig nachdenken?

Absolut, ein Büro ist schließlich ein öffentlicher Raum. Von dem, was ich trage, werden Rückschlüsse auf meine Person gezogen. Wenn das Logo den Inhalt ersetzt, muss ich mich fragen: Warum will ich mich für so etwas zum Werbeträger machen? Außerdem gilt: Markenbotschaften dürfen gern subtil sein. Mein Gegenüber ist nicht schwerhörig und nicht blind.