Dresscode im Sommer Wie leger darf es sein?

In deutschen Büros gibt es gerade allenthalben hochrote Köpfe. Im Juni war der Hochsommer 2019 plötzlich schon da. Bei Temperaturen an die 40 Grad graust es vielen Berufstätigen beim Blick auf die professionelle Garderobe. Strumpfhose oder Krawatte tragen, während andere Menschen es gerade mal in Flatterkleid oder Shorts aushalten – das ist für Beschäftigte in Firmen mit strikter Kleiderordnung aktuell schweißtreibende Realität. Die hält womöglich noch einige Monate an. Da stellt sich in diesem Jahr ganz besonders die Frage, ob der Dresscode im Sommer gelockert werden darf. Gibt es eine Art von Hitzefrei bei Büro-Outfits?