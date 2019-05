Dresscode „Kreuzberg“? Alles, was Sie über Dresscodes wissen müssen

Bei Fragen zum Dresscode ist für die Etikette-Trainerin durchaus Eigeninitiative gefragt. „Der Gastgeber muss nicht den aktuellen Dresscode-Knigge als Anlage zur Einladung mit verschicken“, meint sie. Einzige Einschränkung: „Bei fantasievollen beziehungsweise inoffiziellen Dresscodes ist eine kleine Anleitung wünschenswert.“ Auf erklärende Worte zum Dresscode „Kreuzberg“ hat die Axel Springer Akademie in ihrer Einladung verzichtet. Der 28. Axel-Springer-Preis für junge Journalisten wird am 2. Mai in Berlin verliehen – natürlich im Stadtteil Kreuzberg. Wir haben nachgefragt.