Egal wo, Hauptsache was mit „-office“ Warum 2020 nicht alles schlecht war

Im Meetingraum ist die Ansteckungsgefahr zu hoch. Besprechungen immer nur aus der heimischen Arbeitsecke zu zoomen, ist jedoch auf die Dauer ziemlich ermüdend. Aber wer sagt denn, dass Konferenzen nur von einem klassischen Arbeitsplatz aus möglich sind? Wenn man es schon anders macht als sonst, kann man auch ganz neue Wege gehen – so wie Frank Riemensperger zum Beispiel, Vorsitzender der Geschäftsführung von Accenture. Er macht jeden Morgen „Outdooroffice“ und erledigt im Wald südlich von Frankfurt seine ersten Anrufe und Videokonferenzen, während er über Wurzeln steigt und durch das Laub streift. Die neue Routine kam zustande, weil Riemensperger die Abwechslung aus der Vor-Corona-Zeit fehlte. Also schuf er sie sich selbst. Riemensperger hat schnell erkannt, wozu Homeoffice gut sein kann: Wenn man schon nicht ins Büro muss, kann es auch gleich ein ganz anderer Ort sein. Am besten einer, an dem man sich wohlfühlt und der einem gut tut. Warum also nicht vom Waldspaziergang aus per Handy in die Konferenz einwählen? Im Gehen soll man ohnehin besser denken können und kreativer sein.