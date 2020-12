Egal wo, Hauptsache was mit „-office“ Warum 2020 nicht alles schlecht war

Die großen Innovationen kommen immer aus dem Silicon Valley, Deutschland hat keine eigenen Vorbilder à la Mark Zuckerberg oder Elon Musk? Von wegen! Mit Biontech hat sich nun gezeigt, wie Innovation made in Germany geht – und dass Migranten ein wichtiger Teil unserer Gründerszene sind. Die Wurzeln von Uğur Şahin und Özlem Türeci, das Forscherehepaar, das den Corona-Impfstoff entwickelt hat, liegen in der Türkei. Şahins Eltern wanderten Ende der Sechzigerjahre mit ihm als Kleinkind nach Deutschland ein, Türeci wurde kurz nach Ankunft ihrer Eltern in Niedersachsen geboren. Eine Befragung von 1700 Gründern des Deutschen Start-up-Monitors ergab im Sommer, dass jeder fünfte einen Migrationshintergrund hat, weil entweder ein Elternteil oder er selbst nach Deutschland eingewandert ist. Mehr als jeder zehnte hat keinen deutschen Pass, ist also nach der Definition des Statistischen Bundesamts Migrant – und vielleicht sogar noch ein besseres Vorbild als Musk oder Zuckerberg.