Ehrenamt im Job Corporate Volunteering: In sechs Schritten zum richtigen Projekt

Manche Einrichtungen bieten ein Komplettprogramm für die „Hilfe zur Hilfe“ an. Die Stiftung Lesen etwa unterstützt Unternehmen in dreifacher Hinsicht, wie Projektmanagerin Strecker erklärt.

1. Beratung: „Wir machen die internen Ansprechpartner im Unternehmen fit für das Thema und stellen Textbausteine für die interne und externe Kommunikation zur Verfügung.“

2. Qualifikation: „Von der Stiftung Lesen qualifizierte Referenten geben das nötige Basiswissen rund ums Vorlesen an die Mitarbeiter weiter.“

3. Ausstattung: „Die Stiftung Lesen hilft bei der Auswahl der richtigen Medien und stellt das passende Paket zusammen – vom einzelnen Buch bis zur Vorlesebibliothek.“

Der Schwerpunkt liegt zwar auf Kindern. Die Stiftung Lesen hatte 2015 aber auch geschulte Freiwillige in Flüchtlingseinrichtungen entsandt. In diesem Jahr liegt ein Schwerpunkt auf dem ehrenamtlichen Vorlesen in Senioreneinrichtungen.