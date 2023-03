Ein Lkw-Fahrer berichtet „Wenn das Gehalt nicht mindestens 3000 Euro beträgt, würde ich die Finger davon lassen“

Die Ausbildung zum Berufskraftfahrer selbst gehört zu denjenigen, die am häufigsten abgebrochen werden. Was hören Sie von jungen Berufskollegen?

Da gibt es sicher mehrere Gründe. Zum einen wird nicht ordentlich darüber aufgeklärt, was das Berufsbild alles mit sich bringt. Dann ist zum anderen die Bezahlung ein großes Thema. Heutzutage brauchen junge Leute oft schon eine eigene Wohnung, denn es gibt nicht in jeder Stadt eine Berufsschule. Dafür reicht das Geld einfach nicht. Zudem sind die Aussichten, später den Beruf mit einer Familie zu vereinbaren, nicht gut. Oder genug Geld zu verdienen, damit es irgendwann für die Rente reicht. Das Gehalt setzt sich ja nicht einfach aus dem Bruttolohn zusammen, sondern in den Lohnmodellen stecken verschiedene Zuschläge wie etwa die Spesen. Die hat man zwar netto jeden Monat in der Hand, aber sie zählen nicht mit in die Altersvorsorge. Auch die ständigen Wechsel von Tag- und Nachtschichten gehören zu den Gründen, warum Leute die Ausbildung abbrechen. Die sagen dann: Da hätte ich auch gleich Bäcker werden können.