Einwanderung Wie die Rekrutierung von Fachkräften aus Vietnam gelingt

Die Beispiele, von denen Bühne und Willenbockel erzählen, klingen nach gelungener und für das Unternehmen hilfreicher Integration. Aber wie schnell kann sich ein Vietnamese in einen deutschen Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern wirklich integrieren? Wie leicht fiele es einem Deutschen, in einer Firma in Hanoi Fuß zu fassen, auf Vietnamesisch? Willenbockel lässt keinen Zweifel daran, dass es gerade am Anfang schwierig gewesen sei. „Mit den ersten beiden sind wir Hand in Hand einkaufen gegangen, haben ihnen ein Bankkonto eröffnet und ein Mobiltelefon eingerichtet. Aber die konnten es ihren Nachfolgern dann zeigen.“ Und so weiter. Etwas Heimatgefühl auf Usedom.