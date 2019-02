Elitenforscher Michael Hartmann „Am wichtigsten ist Souveränität“

Was sind die Kriterien für Zugehörigkeit? Wenn man mit Top-Managern spricht, heißt es immer, die Leistung sei entscheidend.

Ich würde nie behaupten, dass Topmanager nichts leisten. Das sind Leute, die sich im Studium bewährt haben, die viel arbeiten und in Ihrer Berufskarriere Erfolge vorweisen können. Aber diese Kriterien werden von vielen erfüllt, die am Ende nicht für diese raren Spitzenpositionen in Frage kommen. Entscheidend sind letztlich andere Dinge: Die Persönlichkeitsmerkmale, der Habitus, der ausdrückt: Ich bin so wie Du. Also das Prinzip der Ähnlichkeit.