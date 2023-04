Emotionale Bindung Überidentifikation: Warum fehlende Distanz zum Job krank machen kann

Nicht nur bei der Credit Suisse geht es in diesen Tagen um Zugehörigkeit. „Wir leben in Dekaden, in denen Identitätskrisen eine große Rolle spielen“, erklärt Wehner. Die Berufsidentität, so nennen Experten es, ist ein wichtiger, für manche wesentlicher Teil der eigenen Identität. Sie stelle eine wichtige Bindung her zu dem, was Menschen arbeiten – neben den verschiedenen Methoden und Erfahrungen, die sie bei der Arbeit sammeln. Zur beruflichen Identität gehört verschiedenes: das eigene Team, der eigene Arbeitgeber. Die Art des Berufs. Passen die eigenen Kompetenzen und diese Identität gut zueinander, wirke sich das positiv auf die Bindung an das Unternehmen und an das Team aus, erklärt Wehner: Mitarbeiter sind motivierter und leistungsfähiger. Unternehmen wissen das und tun ihrerseits viel dafür, Beschäftigte emotional zu binden. Manche betonen, eine Familie zu sein.