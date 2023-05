Emotionale Intelligenz im Job „Der Mythos des toxischen Genies hält sich“

Es ist also nicht so, wie häufig zu lesen, dass kognitive Intelligenz und emotionale zwei Paar Schuhe sind – und wer in einem Bereich nicht so gut ist, glänzt vielleicht im jeweils anderen?

Nein, emotionale und kognitive Intelligenz hängen zusammen. Den Gegensatz, den der amerikanische Psychologe Daniel Goleman werbewirksam in den Neunzigern aufgebaut hat, gibt es nicht. Zwar hat er die Erforschung der emotionalen Intelligenz dadurch vorangetrieben. Aber genau dadurch hat sich eben nicht gezeigt, dass – wie er es sagte – die kognitive Intelligenz dafür sorgt, dass man eingestellt werde und die emotionale dafür, dass man aufsteige. Die Annahme ist dennoch immer noch beliebt: Ich bin vielleicht nicht so schlau, aber ich bin emotional intelligent!