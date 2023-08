Ende des Homeoffice? Hört auf mit der Bevormundung!

Und doch ist die Situation bei Lyft eine besondere. Macht sie doch deutlich, worum es bei der Frage „Homeoffice oder Büro?“ eigentlich geht: um das Vertrauen, dass die Bedürfnisse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern noch in der richtigen Balance sind. Eben das haben viele Menschen im Zuge der Pandemie verloren. Weshalb Kompromisse in der Frage, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen, so schwierig sind.