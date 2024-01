Engagement Darf der Chef das Ehrenamt verbieten?

Selbst der Staat will, dass Menschen das Engagement für ihn als Freizeittätigkeit verstehen. So heißt es im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, dass Ehrenämter im öffentlichen Interesse möglichst außerhalb der Arbeitszeit verrichtet werden müssen – zur Not, indem die Arbeit verschoben wird. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat diese Regelung 2009 gestützt. Der beklagte Landkreis hatte einer Schöffin drei Stunden Ehrenamt nicht auf deren Arbeitszeitkonto gutgeschrieben, weil sie nicht in die Kernarbeitszeit der Beschäftigten fielen.