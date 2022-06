Engpässe auf dem Arbeitsmarkt Hilft denn wirklich gar nichts gegen den Fachkräftemangel?

So geht es zwar vielen Firmen im ganzen Land. Doch wenn selbst eine Marke wie Rolls-Royce nicht mehr zieht: Was zieht denn dann? Auf der Konferenz „Work in Progress“, die WirtschaftsWoche und Handelsblatt am 1. und 2. Juni in Düsseldorf veranstalten, war das die Leitfrage einer Diskussion, an der Godewerth teilnahmen. Der Titel: „Wie man Talente gewinnt und hält“.