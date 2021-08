Entlassungen Schlechte Kündigungen ruinieren den Ruf

Insgesamt stellt Kienbaum-Berater Frick fest: „Allzu häufig wird das Thema Trennung immer noch an HR delegiert.“ Die Personalabteilungen vermissten die „aktive Übernahme von Verantwortung“ der Führungskräfte im Trennungsprozess, heißt es in der Studie. So erschwerten zum Beispiel fehlende Leistungsbeurteilungen die Vorbereitung des Trennungsgespräches.