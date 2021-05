Epidemie des Schlafentzugs „Der größere Teil der Weltbevölkerung gewährt sich selbst nicht ausreichend Schlaf´“

Was kann der Einzelne tun, um sich mehr Schlaf zu gönnen?

Jeder kann die Kontrolle über seinen Schlaf zurückerobern und seiner Nachtruhe einen höheren Stellenwert geben. Jeder kann abends versuchen, die eigenen Bedürfnisse zu erspüren, runterzukommen, und ja, dazu vielleicht auch mal einen guten Wein trinken (aber nicht jeden Abend!). Es fängt schon am Tag an: Man sollte Zeit im Tageslicht verbringen, etwas Bewegung in den Alltag einbauen und auf den Koffeinkonsum achten. Was auch Wunder wirkt: Ein kurzer Powernap am Mittag. Den kann jeder lernen.



Das müssen Sie kurz erklären.

Idealerweise sollte der Kurzschlaf zwischen 12 und 15 Uhr passieren und zwischen 10 und 15 Minuten dauern, nicht später und nicht länger. Viele sagen: „Ich kann kein Nickerchen machen, also tue ich es nicht.“ Was man dazu wissen muss: Es geht nur um einen leichten Schlaf. Da ist es völlig normal, dass man sich gar nicht sicher ist, ob man geschlafen hat oder nicht. 60 Prozent von Testpersonen waren nach einem Kurzschlaf der Meinung, sie hätten gar nicht geschlafen. Hatten sie aber. Der Trick ist, dass man nicht Schlaf als Ziel haben darf, sondern Ausruhen. Dann ist die Hürde viel niedriger. Einfach die Augen schließen, achtsam sein – und es passieren lassen. Es dauert drei Monate zwischen „ich kann keinen Kurzschlaf“ bis zur Stufe „ich bin ein guter Kurzschläfer“. Nach sechs Monaten ist eigentlich jeder ein Napping Ninja, kann innerhalb einer Minute einschlafen und von selbst wieder aufwachen.