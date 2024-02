Equal-Care-Day „Frauen arbeiten mehr, sie werden nur nicht dafür bezahlt“

Schätzen Männer das auch so ein?

Ein interessantes Ergebnis in der Umfrage ist, dass Männer sowohl bei ihrer Leistung beim Thema Mental Load (dt. Mentale Belastung Anm. d. Red.) sowie bei der Sorgearbeit zu anderen Ergebnissen kommen als Frauen. Frauen sind durch diese Arbeit auch oft belastbarer, was dafür spricht, dass ihre Einschätzungen näher an der Realität liegen. Männer sind sich oft nicht bewusst, wie viel Zeit und Aufwand tatsächlich in die Sorgearbeit investiert wird.