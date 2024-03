Equal Pay Day Diese sechs Grafiken erklären die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern

Frauen ist es also typischerweise weniger wichtig, immer weitere Karrierestufen zu erklimmen. „In der unteren Führungsebene sehen wir kaum eine Lücke zwischen den Geschlechtern“, sagt Ökonom Stettes. „Der Unterschied ergibt sich erst in den höheren Karrierestufen, vor allem in großen Unternehmen mit vielen Hierarchieebenen.“ Im Normalfall gelte weiterhin: Wer nach oben kommen will, muss Zeit investieren – die dann an anderer Stelle fehlt. „Die Daten zeigen: In dieser Abwägung entscheiden sich Frauen und Männer am Ende häufig anders.“



Lesen Sie auch: Ungleiche Bezahlung – „Viele Unternehmen wiegen sich in falscher Sicherheit“