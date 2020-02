Erasmus für Jungunternehmer „Es war eine Art Symbiose, ein Austausch auf Augenhöhe“

Interessierte Mentoren müssen ihre Firma seit mindestens drei Jahren betreiben. Teilnehmen dürfen nur Kleinst- und Kleinunternehmen sowie mittelgroße Betriebe mit unter 250 Beschäftigten und einem Umsatz von weniger als 50 Millionen Euro.



2. Partnersuche



„Nach Aufnahme in das Programm erhalten Sie Zugriff auf eine Online-Datenbank mit weiteren Neu- und Gastunternehmern, die ebenfalls an dem Programm teilnehmen“, informiert Erasmus für Jungunternehmer. Es dürfen bis zu fünf Präferenzen ausgewählt werden. Die lokale Vermittlungsagentur stellt dann den Kontakt zu den potenziellen Gastgebern her und unterstützt den Jungunternehmer bei der Entscheidung. Seit April 2018 sind übrigens auch Ziele jenseits der EU im Angebot. Den Anfang machten die USA, Israel und Singapur.