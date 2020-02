Erasmus für Jungunternehmer: „Es war eine Art Symbiose, ein Austausch auf Augenhöhe“

EYE wirbt potenzielle Stipendiaten mit der „innerbetrieblichen Ausbildung in einem kleinen oder mittleren Unternehmen“. Die Gastunternehmer sollen in erster Linie von frischen Ideen und neuen Perspektiven profitieren, erhalten aber auch eine Gratis-Arbeitskraft. Da lernt beispielsweise ein junger Italiener bei einem auf Menschenrechte spezialisierten Juristen in den Niederlanden. Oder eine Firmengründerin aus Litauen bekommt in Spanien Praxistipps, wie sie ihren Online-Shop für Gartenbauprodukte aufziehen kann.