Morten Hansen ist Professor für Management an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Nach seinem ersten Abschluss arbeitete Hansen im Finanzwesen und erwarb später einen PhD in Betriebswirtschaftslehre in Stanford. Hansen wurde zweimal von"Thinkers50" als einer der einflussreichsten Vordenker für Managementgelistet. Das in der Finanzbrancheübliche Pensum an Überstundenbrachte ihn zu seinem Forschungsthema: Wie wird man eigentlich ein Top-Performer und was muss man anders machen als die anderen? Hansen bemerkte als junger Berufseinsteiger, dass ausgerechnet die Kollegen die beste Arbeit ablieferten,die weniger arbeiteten. Hansen ist Autor mehrerer Bücher, darunter "Great by Choice" und der aktuelle Titel "Great at Work". Hansen stammt ursprünglich aus Norwegen und lebt heute mit seiner Familie in San Francisco.