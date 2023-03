Erfolgsfaktor Zufall: Wie wir das Glück im Job provozieren

Die Frage ist also nicht, was Jeff Bezos anders gemacht als Anton Schlecker. Viel spannender und zielführender sei es, nach Mustern hinter diesen Geschichten zu suchen, sagt Busch. Wie verhalten sich mehrere erfolgreiche Menschen in bestimmten Situationen? Was macht nicht nur Gates anders, sondern was tun auch Oprah Winfrey, J. K. Rowling und zwanzig andere genau so?



