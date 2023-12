Erholungsforschung „Man kann vor allem zwei Strategien anwenden, um sich zu erholen“

All das klingt ja ein bisschen danach: Erholung passiert nicht automatisch, nur weil ich nicht arbeite. Sollte man sich also vorher damit beschäftigen, seine Erholung planen – ein Buch kaufen, einen Kurs buchen?

Ja, total, Erholung kann und sollte man planen. Weil sie im Alltag oft zu kurz kommt, gerade in Familien. Da ist oft die Denke: Wenn irgendwie Zeit übrigbleibt, erhole ich mich – aber die Zeit bleibt häufig nicht einfach übrig, man muss sie sich nehmen. Ich muss das dennoch einschränken. Denn bei all dem ist auch sehr wichtig, dass man selbstbestimmt handeln kann. Also Freiheit hat indem, was man tut. Und da muss man dann aufpassen, dass man nicht das Gefühl hat, einen Erholungsplan abarbeiten zu müssen. Ich rate Beschäftigten in Workshops immer, dass sie reflektieren sollen, bei welchen Dingen sie gut abschalten können – und wie sie das auch in den Alltag integrieren können.