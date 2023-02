Ernährung im Job Diese Ernährungsfehler machen Sie weniger leistungsfähig

Seit fünf Jahren widmet sie sich schwerpunktmäßig der gesunden Ernährung am Arbeitsplatz, bietet Workshops in Unternehmen an und arbeitet mit Führungskräften an ihren Essgewohnheiten. „Gute Routinen hinzubekommen, ist in einem stressigen Arbeitsumfeld besonders schwierig“, sagt Richter. Das fängt schon morgens an. Wer nicht ausreichend oder gar nicht frühstückt, wird schon zu Beginn des Arbeitstages dazu verführt, sich mit kleinen Snacks bis zur Mittagspause zu hangeln. Ein Fehler.