Erwartungen von Studenten Wie falsch Uniabsolventen ihre ersten Gehälter einschätzen

Harvey Specter trägt stets Krawatte zum Anzug, gestriegelte Haare und eine funkelnde Uhr. Er ist charmant – und knallhart in Verhandlungen. In der Fernsehserie „Suits“ wird die Figur des Staranwalts und Kanzleipartners Specter reichlich entlohnt. Naturwissenschaftler wirken dagegen grau: Der Chemielehrer Walter White in der Serie „Breaking Bad“ ist genial, aber arm. Und die Macher von „Big Bang Theory“ lassen die Wissenschaftler vor allem ihre Eigenarten und Skurrilitäten präsentieren, weniger die Tatsache, dass sie in ihren Jobs durchaus sehr gut verdienen.