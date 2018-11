„In Zukunft müssen Arbeitgeber genommene Urlaubstage deutlich sorgfältiger als bisher dokumentieren und aktiv tätig werden, um zu gewährleisten, dass Arbeitnehmer ihren Urlaub auch nehmen“, sagt Christian Hoefs. Daraus folgt, was in umsichtig geführten Betrieben längst gängige Praxis ist: Mitarbeiter beziehungsweise Teams sollten untereinander abklären, wer wann und wie lange Urlaub machen will. So können Abwesenheiten meist gut abgefedert werden. Ein grober, vorab für das ganze Jahr angefertigter Urlaubsplan gewährleistet einen besseren Überblick. Und nicht erst im November sollten Vorgesetzte vielleicht einmal nachsehen, ob sich beim einen oder anderen Mitarbeiter nicht noch eine größere Anzahl unbeanspruchter Urlaubstage türmt.



Nehmen viele Mitarbeiter ihren Urlaub mit ins Folgejahr, setzt sich das Problem wahrscheinlich am Ende des nächsten Jahres fort. Und nicht zuletzt sollte klar sein: Erholungsurlaub sorgt für gesündere und bestenfalls motiviertere Mitarbeiter.