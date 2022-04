Ex-Minister Garrelt Duin „Als Politiker war ich zu 90 Prozent ferngesteuert“

Interview von Dominik Reintjes 03. April 2022

Seitenwechsler: Garrelt Duin machte erst Karriere in der Politik, dann in der Wirtschaft. Bild: Marcus Simaitis für WirtschaftsWoche Bild:

Nach seiner Zeit als Wirtschaftsminister in NRW wechselte Garrelt Duin in die Wirtschaft. Doch als Manager bei Thyssenkrupp hielt er sich nicht lange. Was ihn an der Konzernwelt, teuren Beratern und Journalisten stört.