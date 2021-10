Exklusive Analyse Dax 40 vernachlässigen Regeln für Liebe und Machtmissbrauch am Arbeitsplatz

In mehr als drei Viertel der sogenannten Codes of Conduct finden sich bislang keine oder nur sehr verklausulierte Hinweise auf Kollegen-Beziehungen oder Machtmissbrauch. Eine Sprecherin der Deutschen Bank verweist auf Infoveranstaltungen und verpflichtende Schulungen zur allgemeinen Unternehmenskultur. Anders als in den USA seien die Bankmitarbeiter in Deutschland aber nicht verpflichtet, intime Beziehungen zu offenbaren. Tatsächlich ist eine solche Pflicht hierzulande rechtlich nicht haltbar, in den USA hingegen schon.