Exklusive Daten 7 Grafiken zeigen, wie es Beschäftigten im Homeoffice wirklich ergeht

Die Befragten in Zachers Studie kommen aus verschiedenen Branchen, waren zum Zeitpunkt der Befragung, die sich neben dem Homeoffice auch anderen Themen widmet, in Vollzeit tätig. Zu Beginn starteten Zacher und seine Kollegen mit 1500 Befragten, in den vergangenen Monaten nahmen noch 900 Menschen teil. Eine Vergleichbarkeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern sowie verschiedenen Branchen bietet der Datensatz nicht. Doch Umfragen des ifo Instituts zeigen, wie unterschiedlich die Unternehmen in verschiedenen Branchen vom Homeoffice Gebrauch machen. Wenig verwunderlich: Homeoffice ist im Dienstleistungssektor verbreiteter als im verarbeitenden Gewerbe. Innerhalb des Dienstleistungssektors bestehen allerdings große Unterschiede: So arbeiten Unternehmensberater (72,5 Prozent) und Entwickler (71,7 Prozent) am häufigsten zumindest teilweise im Homeoffice. Und während auch Werber und Freiberufler viel Arbeitszeit in den eigenen vier Wänden verbringen, können dies nur wenige Lageristen (13 Prozent), Kuriere (12,3) oder Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen (5,8).