Exklusive Daten aus Langzeitstudie Die Wahrheit über das Homeoffice in 5 Grafiken

Für ihre Studie, in der sich die Forscher abseits des Homeoffice etwa auch dem Stressempfinden oder der Zufriedenheit im Job widmen, befragten sie in jedem Monat rund 1000 Beschäftigte aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Denjenigen, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiteten, stellten die Forscher dann noch spezifische Fragen rund um die Heimarbeit. Eine Befragungswelle bezieht sich in der Studie stets auf die Erfahrungen aus den vorigen vier Wochen: Gaben die Befragten also im April 2020 an, fast 30 Prozent der Arbeitswoche im Homeoffice gearbeitet zu haben, so taten sie das nach eigener Einschätzung im Monat März. Jede Online-Befragung dauerte etwa 25 bis 30 Minuten, lediglich im Juni 2020 fand einmalig keine Befragung statt.