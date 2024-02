Exklusive Daten Diese fünf Grafiken zeigen, was Beschäftigten bei der Arbeit wichtig ist

Doch auf welche Werte kommt es den Beschäftigten an? Was ist ihnen bei der Arbeit wichtig? Dazu hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) im vergangenen Jahr mehr als 1000 Beschäftigte in Deutschland ausführlich befragt. Die Ergebnisse liegen der WirtschaftsWoche nun exklusiv vor.