Exklusive Daten Sogar IT-Experten spüren die Krise – diese fünf Grafiken zeigen es

Die Entwicklung spiegelt sich auch in den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit wider: Im Jahr 2023 ist die Zahl der Arbeitslosen um rund 200.000 Menschen gestiegen, durchschnittlich waren gut 2,6 Millionen in Deutschland arbeitslos gemeldet. Im langfristigen Vergleich ist das weiterhin ein niedriger Wert. Aber: „Das Risiko, arbeitslos zu werden, hat sich 2023 gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht“, sagt Anja Bauer, Wissenschaftlerin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).