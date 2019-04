Exklusive ZEW-Studie Studie zeigt die wahren Auswirkungen des Homeoffices

Väter kümmern sich dagegen kaum mehr um ihren Nachwuchs. Stattdessen neigen sie dazu, im Homeoffice „deutlich länger zu arbeiten“. So mögen sie sich an manchen Tagen den Weg zur Arbeit sparen, häufen dafür aber – in der Regel unbezahlte – Überstunden an.



Beschäftigte unterscheiden sich in Sachen Homeoffice aber nicht nur je nach Geschlecht stark, sondern auch nach ihrem Einkommen. Aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion geht hervor: Je höher der Verdienst, desto häufiger nehmen Beschäftigte das Arbeiten im Homeoffice in Anspruch.