Exklusives Ranking Diese Arbeitgeber tun am meisten für das Gemeinwohl

von Jannik Deters 28. Oktober 2021

Operationsaal von Dräger: Das Unternehmen baut nicht nur überlebenswichtige Technik und Geräte, sondern hat offenbar auch bei den Bürgern am Hauptsitz in Lübeck einen guten Ruf. Bild: dpa Bild:

Was Arbeitgeber in ihrer Region wertvoll macht, wissen die dort lebenden Menschen am besten. Eine Umfrage im Auftrag der WirtschaftsWoche hat ermittelt, welche Unternehmen als Bereicherung in ihren Landkreisen gelten.