Expats So hilft der Auslandsaufenthalt der Karriere

Der IT Manager gehört zu den 41 Prozent von deutschen Expats, die vermutlich nie mehr zurück in die Bundesrepublik wollen. Auch Nina Rezec hat aktuell keine Rückkehrpläne. Sie arbeitet in Dubai als geschäftsführende Direktorin einer deutschen Firma, die mit Edelmetallen handelt. Sie hat sich mit dem Expat-Dasein einen Traum erfüllt. „Ich wollte schon immer mit anderen Kulturen, Religionen arbeiten“, berichtet die Stuttgarterin. Sie studierte in den Niederlanden, arbeitete für multinationale Konzerne und absolvierte in Dubai Auslandssemester sowie Praktika. „Ich bekam das Jobangebot in Dubai, als ich wieder in Deutschland war“, erzählt Rezec. Sie lebt seit 2007 in dem Emirat.