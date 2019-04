Expats So hilft der Auslandsaufenthalt der Karriere

Fast jeder siebte Expat (14 Prozent) konnte sein Einkommen sogar verdoppeln. Den stärksten durchschnittlichen Lohnanstieg verzeichneten demnach Auswanderer in Saudi-Arabien (plus 58 Prozent), den Vereinigten Arabischen Emiraten (50 Prozent) und Katar (48 Prozent). YouGov befragte für die Studie Expats in 159 Ländern und Territorien. Die meisten arbeiteten im Finanzsektor (zwölf Prozent), gefolgt von Bildung sowie IT (jeweils elf Prozent).