Fach oder Uni wechseln Falsches Studium gewählt – und nun?

Zahlreiche Aspekte können eine entscheidende Rolle spielen: Die Hörsäle sind überfüllt, das Studium ist völlig anonym und die Betreuung nicht so, wie sich das der Studierende vorstellt. Das Leistungsniveau ist zu niedrig – oder zu hoch. Das Fach an sich war keine gute Wahl. Oder das Fach war eine gute Wahl, aber die Schwerpunktsetzung an einer anderen Universität liegt den eigenen Interessen doch näher. „In einem ersten Schritt sollte ich mir Klarheit darüber verschaffen, warum ich wechseln will und was ich mir von der neuen Uni oder dem neuen Fach erwarte“, rät Mateus.