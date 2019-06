Fach oder Uni wechseln Falsches Studium gewählt – und nun?

Wer von einer Fachhochschule zu einer Universität wechseln will, muss die unterschiedlichen Semesterfristen beachten: „Bei einem Hochschulwechsel erfolgt zwangsläufig die Exmatrikulation an der bisherigen Hochschule“, erklärt Ihly. Das Semester an einer Fachhochschule endet bereits am 28. Februar – das an einer Universität beginnt aber erst zum 1. April. Es kommt also zu einer Lücke von einem Monat. „Die versicherungspflichtige Mitgliedschaft in der KVdS endet mit der Exmatrikulation, es schließt sich ein nachgehender Leistungsanspruch für längstens einen Monat an, sofern keine anderweitige Versicherung oder eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird“, sagt Ihly. „Während des nachgehenden Leistungsanspruches sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu leisten.“