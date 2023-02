Fachhochschulen Abschluss zweiter Klasse – zumindest für den Geldbeutel

Eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zieht die Erzählung vom Erfolgsmodell Fachhochschule nun allerdings in Zweifel: Wer an einer Universität studiert, verdient im Laufe des Lebens nämlich deutlich mehr als Absolventen von Fachhochschulen, technischen Hochschulen, Kunsthochschulen und Verwaltungshochschulen. Zwar haben die Absolventen der „anderen Hochschulen“, wie das IAB diese Bildungsstätten nennt, einen Startvorteil: Bis Anfang 30 verdienen sie im Schnitt mehr. Das ist allerdings kaum verwunderlich. Ein großer Teil der dual Studierenden ist an den anderen Hochschulen eingeschrieben und erhält schon ab dem Start des Studiums ein Gehalt, startet früher ins Erwerbsleben und wird in aller Regel im Betrieb übernommen. Doch dieser Effekt verpufft rasch. Nach den ersten Jahren im Beruf – mit Anfang 30 – driften die Stundenlöhne auseinander. Auch die Beschäftigungsquoten von Uni-Absolventen sind langfristig deutlich höher.



„Ich kann an der Universität Fächer studieren, die mir in der Regel sehr hohe Einkommens- und Statusgewinne einbringen“, sagt Studienautor Alexander Patzina, der am IAB und an der Universität Bamberg forscht. Jura oder Medizin etwa. Und so hat es Patzina nicht überrascht, dass er mit seinem IAB-Kollegen die Unterschiede zwischen Uni und FH gefunden hat.