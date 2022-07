Fachkräftemangel „Damals spielten unsere Prognosen keine Rolle“

Konnten Sie denn auch den aktuellen Engpass vorhersagen? Am Flughafen und vor allem in der Gastronomie fehlen aktuell viele Hilfskräfte.

Ohne die Pandemie hätte es in diesen Branchen mit großer Wahrscheinlichkeit wohl keinen Engpass gegeben. Und deshalb konnte ihn auch niemand prognostizieren. Zwar haben wir 2010 schon bei Gastronomieberufen Anzeichen für einen Engpass festgestellt. Zu einer Zeit also, als noch niemand in der Gastronomie von einem Fachkräftemangel sprach. Hier galt das Mantra: Für Anlernberufe in der Gastronomie findet man immer jemanden. Wir ergänzten unsere Publikation ganz bewusst um den Hinweis, dass wir zwar rechnerisch Anzeichen für einen Engpass sehen, dieser allerdings nicht so deutlich zutage treten wird, da man offene Stellen auch mit Menschen aus anderen Branchen besetzen könnte. Und so war es in den Jahren bis zur Pandemie ja auch.