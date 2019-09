Fachkräftemangel: „Man muss die Leute besser machen, die man hat“

Wird sich die Situation denn in Zukunft entspannen?

Im Gegenteil. Es wird noch enger und das ist vor allem der Demografie geschuldet. Für die nächsten 20 Jahre ist klar, wer in Rente geht und wer in die Arbeitswelt eintritt. Das können wir kaum beeinflussen, die Altersstruktur ist ja vorgegeben. Also wird die Zahl an Arbeitskräften stark sinken und wir werden noch weniger Stellen besetzen können.



Wie gehen Firmen gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten mit der Knappheit um?

Wenn ich befürchte, eine Stelle im folgenden Aufschwung nicht mehr besetzen zu können, dann vermeide ich Entlassungen. Betriebe sichern sich so die guten Leute. Wenn ihnen in Stuttgart einmal ein Elektriker auf Jobsuche über den Weg läuft, dann greifen sie sich den, egal, ob sie in den nächsten zwei Monaten genug für ihn zu tun haben oder nicht.